加入美俄核軍控談判？　中國外交部：美先將核武庫減至中國水平

美國曾多次呼籲中國加入美俄中核軍控三邊談判，以延長美俄之間的核武器條約。該條約將於2021年2月到期。 對此，中國外交部軍控司司長傅聰今日（8日）表示，如果美國願意將其核武庫削減到中國的水平，中國將「樂於」與美國和俄羅斯進行三邊核武器軍備控制談判，但「我們知道這種事不會發生。」 他同時表示，中方不參加所謂的三邊談判，並不意味著中方拒絕參與國際核裁軍努力。

傅聰今日（8日）在北京就中國加入《武器貿易條約》、中美俄三邊軍控談判等問題舉行中外媒體吹風會。

他指出，中國和美國在《武器貿易條約》問題上立場迥異。去年9月，國務委員兼外長王毅正式宣布中國啟動加入條約的國內法律程序。在同一講台上，美國總統特朗普則宣布美方將撤銷對條約簽署，此事凸顯中美兩國對多邊主義和國際法的不同態度。

美國和俄羅斯的新一輪核軍控談判於6月22日至23日在維也納進行。美國此前多次邀中國入局未能如願，而此次會議上，美方在未經中方同意的情況下，在談判桌上懸掛了中國國旗。（Twitter）

批美國炒作「中國因素」轉移國際注意力

傅聰表示，鑒於美國的核武數量約為中國的20倍，中國沒有興趣加入美俄的軍控談判。美俄是冷戰時期的兩大超級強權。他又提到，「我可以向你保證，如果美國說他們準備要降至中國的水平，中國將樂意在隔天就參與......但實際上，我們知道這種事不會發生。」

他形容，美國炒作「中國因素」只是轉移國際注意力的計謀，也是一個讓美國從延長新戰略武器裁減條約中脫身的藉口。

傅聰今日（8日）在北京就中國加入《武器貿易條約》、中美俄三邊軍控談判等問題舉行中外媒體吹風會。（資料圖片）

不參加三邊談判不代表拒絕參與國際核裁軍

傅聰重申，中方無意參加美俄之間的雙邊談判，並稱中國與美俄核武器數量完全不在一個量級，現階段要求中方參加與美俄的核裁軍談判並不現實。中方呼籲美方盡快積極回應俄方關於延期《新削減戰略武器條約》的訴求，在此基礎上進一步削減其龐大的核武庫，為其他核武器國家參加核裁軍談判創造條件。

他強調，中方不參加所謂的三邊談判，並不意味著中方拒絕參與國際核裁軍努力。中方一直在聯合國和日內瓦裁軍談判會議積極倡導核裁軍，並倡議五核國就核政策和降低核風險開展討論。