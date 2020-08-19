【內地洪災】財政部應急管理部向四川等地撥付4.6億救災資金

撰文：王兆陽
最後更新日期：
根據四川、陝西、甘肅、重慶近期嚴重暴雨洪澇災情和搶險救災工作需要，財政部、應急管理部18日向四川、陝西、甘肅、重慶緊急撥付4.6億元人民幣中央自然災害救災資金，支援受災地區防汛搶險、救災救助和恢復重建。
針對四川多地出現城市內澇，鄉鎮農田被淹、道路中斷、人員被困等情況，應急管理部19日緊急調派湖南、貴州、雲南、陝西等消防救援總隊500名抗洪搶險專業力量，迅速馳援四川防汛救災一線。
+3
+2
目前，國家防總工作組正在各地檢查指導防汛救災工作。8月18日，國家防總四川工作組趕赴樂山市協助指導大佛壩被困群眾救援工作，赴雅安市、南充市組織災情核查；重慶工作組實地檢查嘉陵江、涪江水情和群眾轉移安置情況，指導消防隊伍開展搶險救援；遼寧工作組檢查了桓仁礦業公司尾礦庫、五裡甸子鎮三架窩棚水庫、三架窩棚村山洪災害防治非工程措施建設情況。
應急管理部19日12時發佈未來三日全國自然災害綜合風險預警提示顯示，受近期持續強降水影響，四川、重慶、甘肅、陝西等地發生嚴重洪澇災害。目前，長江上游瀘州至寸灘江段和嘉陵江下游持續超保，三峽將迎來建庫以來最大洪峰，長江上游防洪形勢依然嚴峻。受今年第7號颱風“海高斯”影響，廣東、廣西、雲南、貴州等地部分地區有持續強降水，山洪、地質災害、城鄉內澇風險較高。經研判，國家防總決定維持防汛Ⅱ級應急回應。
（澎湃新聞）