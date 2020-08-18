【內地洪災】四川涼山州會理縣水壩滲水　當局緊急疏散逾400人

四川多地近日受暴雨侵襲，其中涼山州會理縣六華鎮倉田水電站水庫由於水位持續上升，壩體防滲體出現滲水，影響壩體安全。

6月末，四川省涼山州冕寧縣受暴雨侵襲，致多人遇難（點圖放大）：

內媒中國新聞網18日報道指，四川省防汛抗旱指揮部於17日晚上11時接涼山州防辦報告，涼山州會理縣六華鎮倉田水電站水庫出現險情。倉田水電站位於會理縣益門鎮下村與六華鎮交界地帶，取水樞紐位於益門河付家灣上游600米處，控制集雨面積256平方公里，電站水庫正常庫容760萬立方米。

目前，上游來水約每秒50至60立方米，出庫流量約每秒30立方米，水庫大壩壩前洪水位持續上漲，水庫度汛採取導流洞加溢洪道洩流的方式。水庫水位現距離溢洪道約50厘米，蓄水量約520萬立方米，由於水位持續上升，壩體防滲體出現滲水，影響壩體安全。

6月末，四川省涼山州冕寧縣受暴雨侵襲，致多人遇難。圖為當時搜救人員進行搶險救災工作。（資料圖片）

涼山州水利局已帶領水文、水工、地質等專家趕赴現場。會理縣政府已增派民兵對大壩兩側進行警戒，壩區周圍及下游區域已禁止人員通行，並緊急轉移會理縣境內72戶共233人，同時轉移德昌縣受威脅的24戶共76人及9間企業共110人。

（中國新聞網/四川新聞網）