【新冠肺炎】廣東陸豐南塘鎮升為中風險　三條村實行全封閉管理

廣東省陸豐市14日出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工。今日（20日），陸豐市政府發布《關於調整陸豐市新冠肺炎疫情防控分區分級情況的通告》（以下簡稱《通告》），陸豐市南塘鎮風險等級由低風險調整為中風險。 此外，陸豐市三個重點村也實行全封閉管理，嚴禁人員進出。

廣東省陸豐市14日出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工。圖為深圳水貝「盒馬鮮生」超市。（網絡圖片）

《通告》指，近日陸豐市南塘鎮新增1例本地新冠肺炎確診病例和4例無症狀陽性感染者。按照要求，現將陸豐市南塘鎮風險等級由低風險調整為中風險。

此外，據陸豐市廣播電視台報道，8月18日陸豐市新冠肺炎疫情防控領導小組（指揮部）召開會議。會議指出，要擴大範圍排查密切接觸者，並進一步做到應檢盡檢，要把近兩天需要第二次採樣檢測的對象，做到一個不漏進行二次採樣檢測。

會議又指出，三個重點村要實行全封閉管理，嚴禁人員進出，同時做好村民的生活物資保障，服務到戶到家；各進村卡口要嚴明紀律，做好防控工作。

會議又指，要築牢海上反走私偷渡的防線，確保港澳漁船不入港口，要加強香港跨境貨運司機閉環管理，嚴厲打擊地下冷鏈車和黑冷庫，徹底斬斷陸地走私通道。

據早前報道，陸豐市14日出現的本土病例為一名41歲南塘鎮女子，是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工。該女子8月6日搭乘深圳至陸豐的大巴車回南塘鎮。

（綜合報道）