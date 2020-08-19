【中國醫師節】國家衛健委：採取更為有力措施提高醫護薪酬待遇

今天（19日）是「中國醫師節」，國家衛健委聯合有關部門，將今年醫師節的主題確定為「弘揚抗疫精神、護佑健康」。 國家衛健委要求，各地要以中國醫師節的各項活動為契機展開多方面工作，包括採取更為有力的措施，提高和保障醫護人員的薪酬待遇。

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅，在周三（19日）的國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上表示，今年以來，面對來勢洶洶的新型冠狀病毒肺炎疫情，醫護人員「白衣執甲，逆行出征」，義無反顧衝在疫情防控第一線，為保護人民的生命安全和身體健康作出了巨大貢獻。

國家衛健委要求採取更為有力的措施，提高和保障醫護人員的薪酬待遇。（中新社）

郭燕紅指，國家衛健委要求各地方、各部門通過各種形式的活動來進一步弘揚醫護人員敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆的崇高精神。不僅要打好抗疫工作，促使各項舉措的落實落地，取得成效，同時也要圓滿完成好醫療衛生的各項工作。

其中在要加強隊伍建設，切實關心和關愛醫務工作者方面，郭燕紅指經歷了這次疫情防控，醫護人員隊伍建設在維護和保障人民健康、捍衛國家安全等方面的作用日益凸顯。因此，培養和擁有一支政治堅定、技術優良、醫德高尚的醫護人員隊伍也顯得更加重要。各地必須把醫護人員的建設擺在更為重要的位置上，作為實施健康中國的重要資源。各地要主動關心關愛醫護人員，採取更為有力的措施提高和保障他們的薪酬待遇，拓展發展空間，加強教育培訓，營造更好的職業環境，建立醫護人員榮譽制度，為他們安心工作和成長進步創造更為有利的條件。

（綜合報道）