【中美貿易】中國商務部：中美已商定將於近日舉行通話

8月20日，中國商務部發布消息稱，中美雙方商定將於近日舉行通話。

在20日的中國商務部記者會上，有記者稱，據一位知情人士透露，中美計劃重新安排在上週末推遲的貿易會談，此次會談目的是在第一階段貿易協議簽署六個月之際評估進展情況。據稱，雖然這次會談的日期尚未確定，但很快就會舉行。

對此，中國商務部發言人高峰表示，「雙方已商定將於近日舉行通話。」

在中美角力不斷的大背景下，兩國原定的貿易談判增添了諸多不確定因素。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴原定於8月15日，即中美第一階段貿易協議生效6個月的紀念日當天，通過視頻會議的形式進行會晤。

但該會談未能如期舉行。

英國路透社8月14日報道，消息人士透露，原定於15日舉行的中美高級別貿易會談因日程安排問題而推遲。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日表示，是他取消了上週末與中國的貿易談判。

特朗普在亞利桑那州的尤馬（Yuma）說：「我取消了與中國的會談。我現在不想和中國對話。」當被問及是否會退出與中國的貿易協議時，特朗普說他將會考慮，「我們看看將會發生什麼（We'll see what happens）」。

美國《華爾街日報》8月4日首先報道了中美將舉行高級別貿易會談的消息，稱會談將評估北京是否遵守了中美2020年早些時候簽署的第一階段貿易協議。

針對特朗普宣布取消中美經貿談判的相關事件，中國外交部在北京時間8月19日予以回應。中國外交部發言人趙立堅表示，「關於中美經貿協議的具體情況，建議向主管部門詢問。」