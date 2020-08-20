內地洪災｜李克強抵重慶慰問受災群眾：齊心協力一定能重建家園

據中國政府網消息，國務院總理李克強今日（20日）抵達重慶，看望慰問受洪災影響的群眾，並勉勵他們，只要大家齊心協力，就一定能夠把家園重新建設好。

李克強等一行抵達重慶災區慰問群眾。（中國政府網）

受長江上游強降雨影響，長江、嘉陵江洪峰疊加來襲，並於日前抵達重慶市主城區，令當地出現今年入汛以來最大洪水，大量民房、道路及景點嚴重水浸，個別水壩水位超越紀錄，就連著名的「穿樓地鐵」都彷彿變成「水上列車」。

據中國政府網消息，李克強上午11時許飛抵重慶，轉乘火車和汽車，抵達潼南區雙壩村。李克強對當地幹部和隨行人員說，要落實好中共總書記習近平對防汛救災和災後重建工作的重要指示精神，確保人民群眾的生命財產安全。

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消息指，李克強沿途看望慰問受災群眾，走進水毀房屋、受災農田和災民安置點等，詢問大家有甚麼具體困難，需要國家哪些政策支持。他表示，黨和政府一定會幫助大家渡過難關。村民們則向李克強表示，從未見過這麼大的洪水，很多在外打工者也回來救災，所幸沒有人員傷亡。

李克強又向村民表示，「家是最有凝聚力的，這麼大的災害大家一起努力頂住了，沒有人員傷亡就是最大的勝利」，大家齊心協力，就一定能夠把家園重新建設好。

（綜合報道）