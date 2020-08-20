習近平視察安徽聽取軍隊防汛救災匯報　強調發揚連續奮戰作風

據央視《新聞聯播》報道，正在安徽視察調研防汛救災工作的中共總書記習近平，今天（20日）上午聽取軍隊參與防汛救災情況匯報，他強調，軍隊要發揚連續奮戰作風，有力組織搶險救災，支援地方災後恢復重建，切實完成防汛救災後續任務。

8月19日下午，習近平在安徽省合肥市考察調研。這是習近平在肥東縣十八聯圩生態濕地蓄洪區巢湖大堤羅家疃段，看望慰問防汛抗洪一線人員、先進典型代表和參加抗洪搶險的解放軍、武警部隊官兵。（新華社）

中央軍委聯合參謀部、東部戰區、安徽省軍區、武警安徽省總隊分別匯報了軍隊參與防汛救災有關情況。據統計，今年入汛以來，截至8月19日，解放軍和武警部隊共出動兵力120多萬人次，組織民兵30多萬人次，參加了17個省份的防汛救災行動，共轉移群眾17萬餘人、封堵決口和管湧3900多處、加固堤壩900多公裡、搶通道路350多公里。

習近平在聽取匯報後發表重要講話。他指出，今年入汛以來，全國多地出現嚴重洪澇災害。人民軍隊聽黨指揮、聞令而動、向險而行，關鍵時刻發揮了突擊隊作用。

習近平強調，這次防汛救災對解放軍領導指揮體制、部隊戰備狀態和遂行任務能力、官兵戰鬥精神、軍政軍民關係等都是實際檢驗，要搞好總結，做到打一仗進一步。

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習近平對抓好下半年全軍各項工作提出要求。他強調，要加強組織領導，突出工作重點，創新方式方法，有力有序推動各項工作落地見效，堅決實現國防和軍隊建設2020年目標任務，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。要強化憂患意識，堅持底線思維，集中精力練兵備戰，確保遇有情況能上得去、打得贏。對解放軍建設「十三五」規劃攻堅、「十四五」規劃編制、政策制度改革等重點工作，要壓實責任，確保取得實效。要加強思想政治建設，做好抓基層打基礎工作，堅持依法治軍、從嚴治軍，確保部隊高度集中統一和安全穩定。