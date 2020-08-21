山東煤礦爆燃事故釀7死9傷　礦長被免職企業停產整頓

山東肥城礦業集團梁寶寺煤礦周四（20日）發生一宗爆燃事故，造成7人死亡，9人受傷。事故原因仍在調查中，當地政府已責令涉事煤礦停產整頓，礦長王連富也被免職。 山東省政府安委會下發緊急通知，要求在全省部署開展煤礦安全生產大排查嚴整治行動，拉網式排查整治安全隱患，防止類似事故再次發生。

爆燃事故發生在周四6時55分，發生事故的梁寶寺煤礦35003採煤工作面當班出勤19人，9時30分全部升井。其中16人送醫，3人一切正常。受傷人員中，7人經搶救後不幸身亡；有1人重傷，目前生命體徵平穩；其他8人正在醫院觀察治療，均無生命危險。

按山東省委、省政府領導指示，省政府成立了事故處置指揮部，組織醫療救治、善後等相關工作，並已責令涉事煤礦停產整頓。山東煤監局成立事故調查組，事故原因仍在調查中。

此外，肥礦集團緊急召開安全生產會。經肥礦集團黨委研究，免去梁寶寺煤礦黨委書記、礦長王連富職務，並將根據調查結果進行嚴肅處理。

據悉，梁寶寺煤礦去年11月也曾發生火災事故，造成11名礦工被困，所幸全部人員最終成功升井。資料亦顯示，梁寶寺煤礦多次被行政處罰和環保處罰。其中行政處罰記錄14條，處罰金額自1萬元到130萬元（人民幣．下同）不等，涉及嘉祥縣環保局（生態環境局）、嘉祥縣公安局、濟寧市能源局、濟寧市生態環境局、濟寧市煤炭局等多個市縣部門。

（澎湃新聞）