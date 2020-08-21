【人事變動】李毅任黑龍江公安廳廳長：內地首位「70後」公安廳長

8月21日上午，黑龍江省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十次會議決定任命李毅為黑龍江省公安廳廳長。

資料顯示，李毅出生於1970年7月，此次履新後，他成為中國首位「70後」省級公安廳（局）長。

此番履新後，李毅今後仕途被外界看好。（微信公號@龍警）

李毅是陝西岐山人，早年一直在西安市工作，2017年1月，李毅躋身西安市委常委，兼任高新區黨工委書記。2018年3月，他離開西安，轉任渭南市委副書記，4月接任市長，是當時陝西十地市中首位「70後」市長。

今年4月，李毅跨省晉升黑龍江省副省長，8月兼任省公安廳黨委書記。此前，黑龍江副省長畢寶文兼任公安廳廳長、黨委書記，他出生於1960年7月，已滿60周歲。

因從地級市市長跨省調任副省長的案例比較罕見，李毅這次調任在當時受到了關注。值得注意的是，除李毅外，還有4人從地級市市長跨省出任副省長：海南省三亞市原市長阿東，4月15日出任吉林省副省長；湖北省荊州市原市長崔永輝，7月2日出任福建省副省長；福建省南平市原市長劉洪建，7月29日出任雲南省副省長；湖南省常德市原市長曹立軍，7月31日出任四川省副省長。

查詢資料顯示，這4位新任副省長，均為70後，此次履新後，他們均成為該省最年輕的副省長。

對此，北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水錶示，這種人事安排十分罕見，長時間以來，副省長人選主要來自於本省的地級市，現在這種人事安排，有利於人才的培養、使用和競爭，進而產生了激勵效果。也有專家分析認為，打破常規的背後，有物色、鍛鍊和儲備更高級別官員的考量。今後這種現象或將成為常態。