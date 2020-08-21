北京大學：參加境外會議要嚴審　師生須嚴守「保密規定」

北京大學近日發出通知，要求對參加境外主辦的在線國際會議「嚴格審核把關」，師生參加會議時應嚴格遵守相關「保密規定」。

北京大學國際合作部8月19日在官網刊登《關於規範參加外方主辦的線上國際會議申報審批的通知》，提出上述要求。

北京大學發出的通知。（網站截圖）

通知表示，師生參加線上研討會的申報和審批程序，與目前因公（臨時）出國（境）申報和審批程序相同，必須在參加會議前至少15天進行申報。提交申報資料時，應包含邀請函或會議通知，以明確會議的主題、議題、議程安排等。

此外，通知也提到，參加由香港、澳門、台灣單位主辦的線上國際會議，參照以上辦法執行。

通知稱，這些要求是根據「上級有關規範管理線上外事活動的文件精神，結合我校防範新冠肺炎（COVID-19）疫情常態化實際，為進一步規範師生參加外方主辦的線上國際會議的申報和審批程序，確保線上對外交流活動有序展開」而提出。

中央黨校休教授蔡霞。（網絡圖片）

在北大發出上述公告的當天，中共中央黨校也在官網通報退休教授蔡霞案件，並宣布部署開展「警示教育」工作，要求各級黨組織和全校教職工要從蔡霞案中「吸取深刻教訓，「在思想上政治上行動上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。據悉，蔡霞目前已經移居美國。

多次撰文批評當局的中國法學學者許章潤近期也遭北京清華大學革除教職和開除公職。校方並指控他自2018年7月起多次發表文章，嚴重違反「新時代高校教師職業行為十項準則」有關規定。他此前收到北京清華大學寄來的「失業人員告知書」。