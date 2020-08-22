習近平：推進長三角一體化發展　加快形成雙循環相互促進的新格局

國家主席習近平早前在安徽調研期間，前日在合肥主持有關推進長三角一體化發展的座談會。習近平指示，要紮實推進長三角一體化發展，加快形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

據新華社8月22日報道，習近平20日在安徽合肥主持召開「紮實推進長三角一體化發展」座談會。他表示，「面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，率先形成新發展格局，勇當中國科技和產業創新的開路先鋒，加快打造改革開放新高地。」

8月20日，中共中央總書記習近平在合肥主持召開推進長三角一體化發展座談會並發表講話。（新華社）

習近平稱，在當前全球市場萎縮的外部環境下，中國必須集中力量辦好自己的事，「發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

他要求，長三角區域要發揮人才富集、科技水準高、製造業發達、產業鏈供應鏈相對完備和市場潛力大等諸多優勢，積極探索形成新發展格局的路徑。當前，新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯了加快提高中國科技創新能力的緊迫性。

習近平最後強調，「長三角一體化發展不是一日之功，既要有歷史耐心，又要有隻爭朝夕的緊迫感，既謀劃長遠，又幹在當下。領導小組要把好大方向、大原則的關，確保黨中央決策部署落實到位。」