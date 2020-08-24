罕見四海域同步　解放軍1個月內公布9場大型軍演

中美關係持續緊張背景下，解放軍日前連續發布在多海域同步軍演的消息。分析指，新一輪的軍事動作，可能讓台灣面臨一種更大的軍事壓力。

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據觀察，距離上一次解放軍多海區同步演訓僅僅過去一個多月。而本次解放軍的演訓，囊括了渤海、黃海、東海、南海所有海區。

據山東海事局、海南海事局官網日前通報，解放軍將於8月22日起至26日、8月24日起至29日，分別在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部海域進行實彈軍事演訓活動。

在此之前，美國「列根」號航母戰鬥群剛於一周前重返南海演練，美軍偵察機亦多次迫近廣東、香港，持續為中美緊張局勢加温。

若以近一個月的動向來看，解放軍已公布至少9場包括演習在內的軍事訓練活動。南海方面，海南海事局官網日前通報，8月24日至29日，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。在此之前，解放軍南部戰區曾於7月底組織轟炸機，在南海日夜進行高強度飛行訓練。

8月20日，《環球時報》微博披露，東部戰區海軍某驅逐艦支隊近日組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開多課目實戰化訓練，訓練內容包括反擊敵方來襲導彈。

在這之前，美國的「馬斯廷」號導彈驅逐艦與日本的「涼月」號驅逐艦8月17日剛剛在東海舉行了聯合演習。8月18日，「馬斯廷」號驅逐艦又穿過台灣海峽，重新加入了以「列根」號航母為首的航母戰鬥群。

對此，解放軍東部戰區發言人張春暉8月19日表示，戰區部隊將時刻保持「高度警惕」，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另據英國《泰晤士報》（The Times）8月21日報道，中國完成了為期三天的東海實彈訓練。報道稱，最近幾周，中國日益強大的軍隊增強了在台灣附近海域的訓練頻率。大約一週前，中國在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並說演練是對「台獨」勢力的警吿。

近日解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

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軍事評論員宋忠平分析稱，東部戰區做這樣一系列的演習就是在增強對台軍事鬥爭的準備，尤其是要瞄準強敵介入的對台軍事鬥爭準備。台灣海峽和南北兩端都成為演習場，實際上形成了對台的「全域軍事演練」。

除了震懾之外，實兵演練更重要的作用是，按照實際作戰方案來進行兵棋推演，在真實環境下進行預演。「這正是『練為戰，不為看』的真諦。」