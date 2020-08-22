海南海事局：24至29日海南島東南部海域進行軍事訓練活動

撰文：王兆陽
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海南海事局網站8月21日消息，海南海事局發佈海南島東南部海域進行軍事訓練活動。
海南海事局在網站發布了【瓊航警0078】，具體內容為：南海，2020年8月24日0000時至29日2400時，18-19.5N/111-13.5E、19-02.00N/112-14.5E、19-02.5N/112-57.0E、18-17.0N/113-51.5E、17-37.5N/113-52.0E、16-38.00N/112-44.0E、16-38.00N/112-44.0E、16-38.00N/112-20.0E諸點連線範圍內進行軍事訓練。禁止駛入。
解放軍近來動作頻頻，多次於海上舉行演練。8月21日，解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、山東青島市海事局及江蘇連雲港市海事局聯合發布公告，解放軍將於22日至26日，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區；8月13日，解放軍東部戰區對外宣布，該戰區多軍種在多個方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並且直言，這是因為美國向「台獨」勢力發出錯誤信號；隸屬解放軍駐港部隊艦艇大隊的「惠州艦」，近日也在南海海域進行海上軍事訓練，亦有模擬利用聲納搜索目標後，發射魚雷沉敵方潛艇。而在7月，南部戰區海軍航空兵安排新型戰機，在南海有關海域展開晝夜間高強度訓練，完成晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到預期效果。