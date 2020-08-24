中國風雲四號B衛星完成研製　將於2021年擇機發射

據央視今天（24日）報道，中國航天科技集團八院表示，中國風雲四號B衛星完成研製，明年擇機發射。 風雲衛星是中國專門為氣象預報和觀測提供服務的衛星，目前已有7顆風雲衛星在軌道上運行。

報道指，風雲四號B星是風雲四號靜止氣象衛星系列的第二顆衛星，作為一顆能力更強的衛星，風雲四號B星增加了一個快速成像儀，可以提供優於1分鐘間隔的區域高分辨率晝夜連續監測，這將在短時的天氣預報方面發揮重要作用。

央視曝光了風雲四號B衛星的外觀設計。（央視）

中國航天科技集團八院風雲四號總設計師董瑤海接受央視採訪時表示，風雲四號B星是風雲四號A星的升級版，其攜帶的快速成像儀可以更快速對地球掃描成像。同時風雲四號B星的測量精度更高，可以更好服務於氣象預報。

他指，風雲四號B星入軌以後能提供250米分辨率的測量，比風雲四號A星提高了1倍，能提供0.05K（開氏温度單位）的測量靈敏度，比風雲四號A星也提高了1倍。 此外，風雲四號B星上還搭載了多通道掃描成像輻射計、干涉式大氣垂直探測儀以及空間環境儀器包等設備。

風雲四號衛星是中國目前最先進的靜止軌道氣像衛星。（網上圖片）

風雲衛星有風雲一號、二號、三號、四號，共4個系列，透過衛星回傳的大量圖像和數據，不僅能夠掌握實時天氣變化情況，還能夠對未來的發展趨勢進行預判。為了滿足使用需求，風雲衛星上攜帶了多光譜可見光紅外掃描輻射儀、垂直探測儀等科學設備，為天氣預報提供多光譜監測、三維大氣變化等數據。

風雲四號A衛星於2016年12月11日由「長征三號乙」改進Ⅲ型運載火箭在西昌衛星發射中心成功發射，於2016年12月17日成功定點於東經99.5度赤道上空。

2017年9月25日，風雲四號A星正式交付使用，標誌著中國靜止軌道氣像衛星觀測系統實現了更新換代。從9月25日17時至28日17時的四天內，手機微信啟動頁面的地球圖片從NASA在全世界範圍公開的第一張完整的地球照片，更換為風雲四號的成像圖。

（綜合報道）