軍媒密集宣傳「第一支戰略轟炸機部隊」　轟-6K戰機頻出鏡

內地各大軍媒於8月24日密集宣傳解放軍中部戰區空軍航空兵所屬的「第一支戰略轟炸機部隊」空軍航空兵某師，而轟-6K轟炸機則在電視節目中多次出鏡。軍媒還首次公開了該轟炸機諸多細節。

央視稱，這支戰略轟炸機部隊曾完成過拉薩試航、航測珠峰、空投原子彈和氫彈等重大任務。2015年2月，中共軍委主席習近平曾視察這支部隊，提出「思想政治要過硬、打仗本領要過硬、戰鬥作風要過硬」要求。

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包括《解放軍報》、中國空軍官微、中國央視軍事頻道等在內的軍媒密集公開上述部隊的轟-6K轟炸機，介紹了該機的火控系統、光電轉塔、新型雷達、空地導彈和巡航導彈、機腹彈艙等。

轟-6K是轟-6的深度改進型號，從早期的中型轟炸機被升級為如今的戰略轟炸機。轟-6K首次曝光在2007年。據悉，該機全身獲得重新設計，機首安裝大型雷達，駕駛艙實現「玻璃座艙化」，更新電子設備，佈置彈射逃生系統，改用俄製D30-KP-2發動機，機翼下共有6個掛點。

轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。近來，轟-6K的身影不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國實施戰略威懾的最強轟炸機。

目前，中國在轟-6基礎上改進的轟炸機信號包括轟-6A、轟-6甲、轟-6乙、轟-6D反艦型、轟-6E、轟-6F、轟-6G、轟-6H、轟-6I、轟-6J、轟-6K、轟-6L、轟-6M、轟-6N，以及轟油-6加油機。