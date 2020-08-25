官媒公布運-20運輸機高原空投重型裝備演練　錘鍊實戰能力

官方傳媒央視近日公布「鯤鵬」運-20重型軍用運輸機的演練片段，諸多細節引發外界關注。據介紹，此次演練主要是空軍空降兵聯合航空兵參與，錘鍊遠程直達、重裝突擊實戰能力。

近來運-20不斷有消息被官方公開，例如在8月10日，央視軍事頻道報道指，解放軍北部戰區某部在8月9日參加「國際軍事比賽-2020」的130多名官兵，搭乘空軍運-20從瀋陽桃仙機場起飛，中轉烏魯木齊前往俄羅斯。此次投送，是北部戰區首次採用運-20並依託民用機場進行跨境投送。

隨着運-20的誕生，中國結束依靠從俄羅斯進口軍用運輸機的歷史。據美國「戰略之頁」網站的文章稱，中國是從2006年開始下令開發運-20。此前，中國取消向俄羅斯購買38架伊爾-76運輸機和伊爾-78（伊爾-76的加油機版本）的訂單，價值15億美元，理由是俄羅斯試圖加價27%。中國一直在另尋別的方法，包括敦促本國飛機製造商，最終帶來新的運輸機運-20。

運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司，所研製的一款最大起飛重量達220噸、最大載重達60噸的重型軍用運輸機，最大航程超過7800公里。運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸）、美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是解放軍空軍主力運輸機，目前已至少服役10多架。

（綜合報道）