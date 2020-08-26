解放軍27日起連續4日東海實彈軍演　距台灣僅約467公里

解放軍繼上周連續公告渤海、黃海、東海和南海等周邊海域軍事演習後，浙江海事局周三（26日）再發布一則東海實彈演習公告，稱解放軍將於周四（27日）上午8時至30日下午6時在東海海域進行「東海實際使用武器訓練」，期間禁止其他船隻駛入演習劃定的水域範圍。 台灣中央社根據公布的座標位置測算得知，訓練範圍距離台灣僅約467公里。

浙江海事局公布27日起連續4日在東海進行「實際使用武器訓練」。（中國海事局官網）

此外，連雲港海事局昨日（25日）發布公告，自8月25日至27日，每日上午8時至下午6時在黃海進行實彈射擊，禁止船隻駛入射擊範圍。

自上周六（22日）開始，解放軍已陸續在渤海、黃海、東海和南海實施軍演。其中包括25日至27日連續3日上午8時至晚6時，於黃海南部進行實彈射擊，以及22日至26日、24日至29日，在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南部南海海域進行實彈軍事演習活動。早前，解放軍亦於7月23日在廣東雷州半島以西海域組織了實彈打靶訓練。

解放軍明起連4日在東海實彈演習，演習地點距台灣僅467公里。圖為去年中俄在青島進行聯合演習。（新華社）

唐山海事局此前也公告，24日起至9月30日在天津和秦皇島間渤海海域執行實彈射擊活動，範圍約為半徑25公里的扇形區域，禁止船隻駛入。廣東海事局則公告，24日至29日24時將在廣東汕頭至汕尾間外海、東沙群島以北南海、粵東海域軍演，要求船隻在公告範圍海域外5海浬通過。

解放軍實彈搶灘登陸。（央視軍事）

另外，近期已實施過的軍演包含8月11日至13日的舟山群島實彈搶灘登陸、8月16日至17日的舟山群島海域（東海）實彈射擊、8月14日至15日的台州白沙島海域（台海北端）實彈射擊、8月16日的解放軍駐港部隊在南海軍事訓練和7月25日至8月2日的在雷州半島以西海域（南海）實彈打靶訓練，以及8月24日8時至8月25日18時於渤海海峽執行軍事任務等。

（綜合報道）