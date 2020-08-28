武漢弘芯資金鏈崩裂　中國唯一7納米的ASML光刻機被抵押借貸

據內地傳媒此前報道，湖北武漢東西湖區政府近日發布一份報告，承認武漢弘芯半導體製造項目陷入重大危機，被外界認為大有「爛尾」之虞。 有消息指出，該公司有中國號稱唯一一台能生產7納米的ASML高級光刻機，在該公司出現財務危機後此機器已抵押給銀行，作為借貸5.8億元的抵押品。

武漢市東西湖區政府在7月30日發佈的「上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析」文件中指出，武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鍊斷裂導致項目停滯的風險。據報道，造成武漢弘芯資金出現缺口的主要原因，是二期項目的土地無法順利取得，這也導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。此外，武漢弘芯的建設承包商也在去年11月就傳出合約糾紛，未向包商付清工程款。另有台灣媒體報道，台灣設備廠亞翔旗下的亞翔集成以及帆宣是武漢弘芯的供應商，兩家公司也都還有工程款未入帳。

據悉，武漢弘芯是由台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長，擁有中國國內唯一一台能生產7納米的ASML高級光刻機。

不過，這台光刻機在該公司出現財務危機後已抵押給銀行，作為借貸5.8億元的抵押品。出人意料的是，該光刻機顯示出全新未用的狀態。

台積電前共同營運長蔣尚義。（網絡圖片）

此外，據台灣《經濟日報》消息，業界正熱烈討論新的人事案：另外一家大陸企業中芯國際對幾個月前就傳出「倦勤」的武漢弘芯執行長蔣尚義招手，正積極延攬他重回中芯。蔣尚義似乎現在在美國。先前武漢弘芯曾挖角近百名台積電的工程人員，未來如果蔣尚義重返中芯，或許這批前台積人有機會跟著跳槽。

據悉，蔣尚義從台積電共同營運長一職退休後，2016年擔任台積電有部分持股的中芯國際獨立董事；2019年被挖角，轉任武漢弘芯執行長。

武漢弘芯半導體制造有限公司成立於2017年11月，主攻邏輯晶片和系統集成，鎖定14納米以及7納米以下先進邏輯工藝晶圓製造服務，是武漢當地發展半導體業的重大項目。