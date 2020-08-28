華為禁令生效日期將至　聯發科緊急向美提交繼續供貨申請

美國升級針對華為的禁令，將於9月15日正式生效，台灣廠商聯發科最新證實，已依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定。

據台灣《經濟日報》28日報道，依照美國早前公布的新政策，使用到美國技術的業者在9月14日午夜之後，若想要供貨給華為，都必須提出申請。

聯發科28日提到，他們遵循全球貿易相關法令規定的立場，目前已經依照規定向美方申請中。

2020年以來，已有七款華為智慧型手機採用聯發科的曦力4G晶片或天璣5G晶片，且預期下半年即將推出的5G新機，亦會採用聯發科方案。（資料圖片）

報道稱，華為受到美國新的政策進一步鉗制採購零組件，讓市場擔憂不只華為本身遭殃，相關供應鏈也可能會遭受波及。

而且華為是在中國大陸市場最為力推第五代移動通信技術（5G）的手機品牌業者，也是聯發科的重要客戶，因此美國新政策消息一出，外界開始擔憂，聯發科後續營運若短少了華為的貢獻，會帶來多少影響。

報道披露，市場人士認為，在目前美國特朗普（Donald Trump）政府以「中國議題」為選戰重要主軸的氛圍中，即使業者向美國提出申請，何時能夠獲得許可，仍是廠商本身無法控制的變數。

8月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）發佈了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步收緊對華為的限制，禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下向華為出售使用美國技術生產的晶片，並將此前未收錄的華為38家子公司列入制裁「實體清單」。這意味着華為外購晶片的路徑將被「阻斷」。

隨後，聯發科在8月18日發佈聲明表示，公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循。

華為手機晶片缺貨吿急，麒麟芯片或9月15日之後無法製造。（資料圖片）

華為消費者業務CEO余承東早前指出，由於美國的制裁，華為領先全球的麒麟系列芯片在9月15日之後無法製造，將成為絕唱。余承東表示，由於美國第二輪制裁，使得華為晶片儲備不足，預計華為全年手機銷量要低於去年同期。

另外，中國外交部發言人趙立堅在8月18日的例行記者會上表示，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業。一段時間來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。

趙立堅還強調，中方敦促美方立即糾正錯誤，停止污衊抹黑中國，停止打壓中國企業。中國政府將繼續採取必要措施維護中國企業正當合法權益。