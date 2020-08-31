新冠肺炎｜深圳一周增38宗境外輸入無症狀感染者　35宗來自俄羅斯

近日，不少由俄羅斯返回到內地的人士診斷為無症狀感染者，引起關注。8月30日（周日），深圳新增13例無症狀感染者，其中12例從俄羅斯返回。在過去一周（8月24日-30日），深圳共新增了38例境外輸入無症狀感染者，其中35例來自俄羅斯。

近日，不少由俄羅斯返回到內地的人士診斷為無症狀感染者，引起關注。（資料圖片）

官方通報指，8月30日，深圳新增13例無症狀感染者。13例無症狀感染者均為中國籍，其中12例從俄羅斯返回，1例從墨西哥返回。13人入境後即被集中隔離，後轉至深圳市第三人民醫院觀察治療，情況穩定。

據統計，在過去一周（8月24日-30日），深圳共新增了38例境外輸入無症狀感染者，其中35例來自俄羅斯，3例來自墨西哥。

除深圳外，在廣東方面，廣州30日新增境外輸入確診病例1例，來自英國。廣州另外新增境外輸入無症狀感染者1例，來自坦桑尼亞。

在8月28日，深圳市政府召開新聞發布會。深圳市衛健委主任、市防控工作領導小組（指揮部）新聞發言人羅樂宣表示，目前，各國疫情依然複雜多變，周邊國家和地區疫情仍在持續蔓延，部分國家和地區反彈加劇。香港疫情有所回落但仍在波動，近期從俄羅斯輸入深圳的病例增加。境外輸入病例引發本地疫情的風險依然存在，全球監測結果表明，新冠病毒毒性並未降低，做好迎戰秋冬季疫情的任務艱鉅，疫情防控工作仍然不可鬆懈。

（綜合報道）