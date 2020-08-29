【新冠肺炎．懶人包】了解國產疫苗最新情況　專家解答五大問題

內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，與此同時，疫苗相關研發工作正如火如荼地持續進行。對於疫苗的研發進展、種類、有效期等重要議題，有內地傳媒邀請專家逐一解答。

01. 疫苗研發到了哪一步？

中國有4款新冠病毒疫苗已經展開國際Ⅲ期臨床試驗，部分試驗將在9月初完成首輪接種，已啟動的試驗預計最快可在11月前獲得初步數據。

科興中維工作人員展示新冠病毒滅活疫苗樣本。（新華社）

其中中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明介紹，公司研發的兩款新冠病毒滅活疫苗目前已在中東、南美多個國家獲批開展Ⅲ期臨床試驗，試驗入組總人數超過3萬人。北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東亦稱，公司研發的一款新冠病毒滅活疫苗，現正在南美、東南亞多個國家穩步推進Ⅲ期臨床試驗。

此外，中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗，也正在有序推進國際Ⅲ期臨床試驗。

02. 不同疫苗有何特點？

據國家藥監局副局長徐景和介紹，目前已有5條技術路線、10款新冠病毒疫苗獲批進入臨床試驗。有望率先大規模接種的是上述4款新冠病毒疫苗，分別屬於滅活疫苗、腺病毒疫苗兩種技術路線。其餘3種技術路線還包括有重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、核酸疫苗。

中國生物的工作人員，正對新冠病毒滅活疫苗樣本進行雜質檢測。（新華社）

滅活疫苗是通過物理或者化學等方法殺死病毒，但仍保留病毒引起人體免疫應答活性。腺病毒疫苗則以改造過的複製缺陷型腺病毒為載體，搭載新冠病毒的S蛋白基因，進入受試者體內後，就能使人體產生免疫記憶。

此外，目前已進入Ⅱ期臨床試驗的中國科學院微生物研究所與安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司共同研發的新冠重組蛋白疫苗，是通過基因工程的方式，在工程細胞內表達純化病原體抗原蛋白，然後制備成疫苗。

03. 哪些人將可或已獲得緊急接種？

中國於6月24日批准《新型冠狀病毒疫苗緊急使用（試用）方案》，批准2款疫苗用於緊急使用，並於7月22日正式啟動新冠病毒疫苗的緊急使用。據國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉介紹，醫務人員、防疫人員、邊檢人員，以及保障城市基本運行人員等特殊人群是緊急接種的對象，以此可建立起免疫屏障，為社會運行提供穩定保障。

此外，部分赴海外工作人員以及部分醫務人員、市場工作人員也已有緊急接種新冠病毒滅活疫苗。

醫務人員、防疫人員等特殊人群是緊急接種疫苗的對象。（新華社）

04. 疫苗有效期有多長？

根據已經結束的Ⅰ期、Ⅱ期臨床試驗結果，多款新冠病毒疫苗體現出良好的安全性，也顯示出抗體有效性。楊曉明介紹，中國生物的2款疫苗於4月陸續獲批啟動Ⅰ期、Ⅱ期臨床試驗，試驗結果顯示，接種兩劑後，中和抗體陽轉率均達100%。不過，抗體持續時間仍有待Ⅲ期臨床試驗的驗證。

另根據近日國家藥監局藥審中心發布的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》文件，新冠病毒疫苗的有效期，最好是能提供1年及以上的保護，至少提供6個月的保護。

中國要求疫苗最好能提供1年及以上的保護，至少提供6個月的保護。（新華社）

05. 新冠疫苗和流感疫苗是否同時接種？

事實上，新冠病毒疫苗未來有望實現與當季流感疫苗二合一，以簡化接種流程。但在新冠病毒疫苗尚未獲批上市之前，大多數專家都呼籲要加大流感疫苗的接種力度，以免新冠肺炎與流感疫情疊加。

中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰亦表示，秋冬季節臨近，新冠肺炎一旦合並流感，鑑別診斷將非常困難，隔離人群的難度明顯加大，社會資源的投入也將明顯增加。

（深圳大件事）