【中印衝突】王毅：中方願意跟印方通過對話管控好各種問題

中印邊境局勢再度緊張，印度8月31日指責解放軍試圖越界，又稱挫敗了解放軍的活動。對此，中國外交部發言人趙立堅在則否認中方越界，而解放軍西部戰區則在8月31日晚間表示，印軍8月31日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定。 正在歐洲訪問的中國外交部部長王毅當地時間8月30日在法國國際關係研究院發表演講並回答現場嘉賓提問。對於當前的中印關係，王毅表示，願同印方通過對話管控好各種問題。

雷諾集團名譽董事長施韋澤當日提問稱，你能否從維護多邊主義的角度談談中國和兩個鄰國—印度、日本之間的關係？

對此，王毅表示，中國願本著與鄰為善、以鄰為伴的態度，同周邊鄰居通過友好協商解決好歷史遺留下來的問題，同時重要的是要向前看，共同實現發展繁榮，共同維護地區和平穩定。王毅說，中國始終願意在以史為鑒、面向未來基礎上，同日本發展長期穩定的友好關係，今年是二戰結束75周年，是一個反思的年頭，我們應該從中吸取教訓，絕不能讓歷史的悲劇重演。王毅說，日本國內也有越來越多的人士是這樣看的，相信中日關係會繼續沿著改善的大方向向前發展。

2019年8月，王毅會見印度外交部長蘇傑生。（資料圖片）

對於中印關係，王毅說，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定，中國不會主動採取使事態複雜化、擴大化的舉動，但也要堅定維護自身的主權和領土完整。

王毅說，中印邊界還沒有劃定，所以總會有這樣那樣的問題，中國願意跟印方通過對話管控好各種問題，同時，這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上。王毅又表示，國家主席習近平曾和印度總理莫迪多次會晤，達成很多重要共識，他又指兩國領導人都同意雙方合作大於分歧，共同利益大於矛盾，要管控好分歧，尤其不能讓分歧上升為衝突。

王毅說，兩國各部門應當落實好這些重要共識，中方願意加強兩國互利合作，以幫助印度加快自身發展。他還表示，中印也都是發展中大國和新興經濟體代表，應共同在國際舞臺上維護好發展中國家的正當權益，為新興經濟體營造更加廣闊的發展空間，中印兩國如果都能發展起來，將是27億人口共同走向現代化，這將是人類進步事業中前所未有的壯觀景象，希望印度也能多從這樣的角度來看待和處理問題。

（外交部網站）