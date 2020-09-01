中印衝突│外交部：要求印方停止挑釁行為　立即撤回非法越線人員

中印邊境局勢再度緊張，印度8月31日指責解放軍試圖越界，又稱挫敗了解放軍的活動。對此，解放軍西部戰區在8月31日晚間表示，印軍8月31日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定。 9月1日，中國外交部就此表示，印度方面公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張，中方要求印方停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線的人員。

9月1日，中國外交部記者會上，有記者就中印邊境最新事態提問。

對此，外交部發言人華春瑩表示，關於邊界等歷史遺留的問題，中方歷來主張通過和平友好協商，找到公平合理和雙方都能接受的解決方案。

華春瑩表示，一段時間以來，雙方在各個層級進行了多次接觸和會談，做出積極的努力來尋求和平解決邊界的一些分歧或爭端，共同維護中印邊境地區的和平與穩定；但是在8月31日，印軍破壞了前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界的西段班公湖以南地區以及熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

華春瑩指出，印方的行徑嚴重侵犯了中方的領土主權，也嚴重違反了兩國相關的協定、協議和重要的共識，破壞了邊境地區的和平與安寧。她說，這與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降温的努力是背道而馳的，中方對此堅決反對並且已經向印方提出了嚴正交涉，要求印方停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線的人員，立即停止任何導致局勢緊張、升級和複雜化的舉動。