【中印衝突】新一輪指揮官會談展開　印媒：中方要求印方撤軍

中印爆發新一輪衝突後，雙方9月1日恢復舉行旅長級指揮官會談，會談於當地時間1日上午10時在中印邊境印方一側開始。

據印度媒體「Zee News」9月1日報道，中印軍隊8月29日晚到30日在拉達克（Ladakh）的班公湖爆發新一輪衝突，隨後中印雙方於9月1日恢復旅長級指揮官會談，以解決爭議問題。

報道引述消息人士稱，會談於9月1日上午10時在中印邊界印度一側的丘舒爾（Chushul）開始。報道稱，中印兩國將討論一系列問題，比如中國要求印度軍隊離開一些中國聲稱被印度軍隊佔領的地方。

印度陸軍發言人安納德（Col Aman Anand）表示，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護印度的領土完整。

印度國防部8月31日發表聲明說，在2020年8月29日夜間至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀。聲明稱，印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強了印度的陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。

中方反駁印方說法，解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日就中印邊境局勢發表談話指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。