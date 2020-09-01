傳美北德州大學驅逐中國公費生　外交部：美破壞人文交流又一例證

據美國網站dentonrc消息，美國北德克薩斯州大學（University of North Texas）近日突然宣布驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們在一個月內離境。 對此，中國外交部9月1日表示，這是美方一段時間以來破壞中美人文交流的又一個例證。

當日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。會上有記者提問：據報導稱，美國北德州大學8月26日宣佈切斷同中國「國家留學基金會」的合作關係，要求撤銷領取基金會補助的公費研究人員簽證，要求他們1個月內離境，請問發言人對此有何評論？

華春瑩回應表示，她注意到該報導，如果屬實的話，將是一段時間以來美國人為破壞中美人文交流的又一個例證。 她稱，這個消息已經引起了美國國內一些人士的關切和批評。

美國北德克薩斯州大學（University of North Texas）。（網絡圖片）

華春瑩說，中美建交41年來，包括留學生交流在內的中美人文交流對於增進中美兩國人民的相互理解認知，推動中美關係穩定發展具有重要的意義，也發揮了重要的積極作用。她稱，美國有關的資料顯示，中國在美國的留學人員占美國全部留學人員總數的1/3左右，中國留學生每年給美國貢獻的價值超過了150億美元。

華春瑩說，是令人遺憾的是，一段時間以來，美國國內的一些極端的反華勢力出於個人的政治私利和打壓遏制中國發展的戰略需求，處心積慮地編造了無數謊言，對中國留學人員進行污名化和妖魔化，以「莫須有」的罪名，甚至動用司法力量惡意打壓中國在美留學生。她說：「我不知道在這樣的情況下，還有多少中國家長們放心把自己的孩子送到美國去讀書」。

華春瑩最後指，開放、包容、多元，本來是美國建國之本、立國之基，但是今天我們所看到的美國已經完全不同，到處充斥著封閉、仇恨、排外；開放帶來進步，封閉必然落後，這是深刻的歷史教訓，希望美方能夠理性看待中美關係，看待中美人文交流，能夠多做有利於中美兩國人民相互理解、相互正確認知、更加友好合作的一些事情。她警告，如果美方在這方面一意孤行，最終損害的必然是美方自身的利益。