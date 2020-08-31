被控竊取敏感技術資料送往中國　兩名在美中國學者遭逮捕

美國近日公布兩名在美中國籍研究員被捕的消息。司法部28日發布新聞稿，指控一名關姓在美中國籍男子涉嫌將敏感美國技術資料送往中國，並破壞證據，恐面臨20年監禁。 美國聯邦調查局（FBI）同日表示，一名具解放軍背景的中國籍胡姓研究員涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼送往中國，在機場逃亡回國時遭警方逮捕。

司法部指控，29歲的疑犯關磊（Guan Lai，音譯）現為加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員，他7月25日被人發現將一個遭到破壞的電腦硬碟丟棄於住處公寓外的垃圾桶。FBI雖取回硬碟，但難以修復，儲存在其中的資料也無法復原。

圖為6月3日，美國聯邦調查局成員在華盛頓特區持械巡邏。（Getty Images）

司法部還指出，關磊涉嫌將美國機敏軟件或技術資料傳予解放軍國防科技大學，他2018年申請簽證時，也刻意隱瞞與中國軍方的關係。他欲搭機返回中國時被攔截。據稱，「關磊遭逮後才承認，曾參與中國軍事訓練、穿解放軍軍服」。

除了破壞硬碟，關磊也涉嫌藏匿可能含犯罪事證的數位裝置。美國指控其謊稱在美兩年期間，未與中國領事館有任何聯繫。他預計於9月17日出庭應訊，破壞事證乃重罪，最高可處20年徒刑。

據美國司法部指，中國國防科技大學意圖從美國購買設備，製造研發核武所需的超級電腦，該大學因此被美國商務部列入實體名單，亦即出口管控黑名單，理由是核武禁擴（nuclear nonproliferation）。

2020年5月29日，特朗普宣布對華新政策包括取消「與中國軍方有直接聯繫」的中國研究生簽證。（AP）

另據美國聯邦調查局（FBI）28日表示，一名具中國解放軍背景的中國籍胡姓研究員涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼，並運回中國，在機場逃亡回國時遭警方逮捕，被以未經授權查閲電腦或超出授權從受保護電腦獲取資訊罪，以及竊取商業秘密罪起訴。

據《華盛頓觀察家報》報道，胡姓研究員在維吉尼亞大學擔任研究員，過去曾在中國軍方的大學工作，25日他準備從芝加哥歐海爾國際機場飛往中國，遭美國海關與邊境保護局（CBP）攔下，經搜查發現其電腦中存有某教授開發的受生物模擬軟件原始碼，而這些技術通常被應用於軍事領域，可使用在載人飛行或潛水器中。

據FBI表示，該教授並未將此原始碼授權給胡姓研究員，且也不願被胡姓研究員取得，該教授過去一直在開發此原始碼，該原始碼是由美國政府的國家科學基金會和海軍研究辦公室贊助。報道稱，胡姓研究員坦承竊取資料，並表示該教授在2017年曾赴中國演講，自己透過該次機會找上對方，隨後取得前來美國研究的機會。

隨着中美博弈加劇，美國將目標指向中國的「千人計劃」，多名學者被指涉「間諜」被捕，目前這項計劃在中國已無蹤影。美國還計劃取消數千名被特朗普政府認為與中國軍方有聯繫的中國研究生的簽證，此舉主要目的是打擊一些中國公民涉嫌在美國大專院校從事間諜和知識產權盜竊活動。

據彭博社報道，相關部門此前在美國超過25個城市約談當地的中國訪問學者，唐娟（Tang Juan，音譯）是被司法部懷疑與中國軍方有「未申報關係」的人之一。美國司法部曾於7月23日發表聲明，起訴4名中國研究人員，除唐娟外，還包括王欣（Xin Wang，音譯）、宋辰（Song Chen，音譯）、趙凱凱（Zhao Kaikai，音譯）。

37歲的唐娟後被關在薩克拉曼多的一所縣監獄，離她之前在加利福尼亞大學戴維斯分校進行癌症研究的地方不遠。據報道，唐娟被指涉嫌簽證詐欺，隱匿解放軍背景，以生物研究之名進入美國，伺機竊密，並受中國駐舊金山領事館庇護。

據彭博社報道，唐娟案的最新轉折出現在了法院的一次電話會議上，唐娟再次提出了保釋要求。一名自稱「C先生」的律師吿訴法官，他願意以50萬美元的房產保釋唐娟。法官8月27日駁回檢方對唐娟參與一宗國際間諜活動「重大陰謀」的說法。

（綜合報道）