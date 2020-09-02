【新冠肺炎】新疆宣布全面恢復生產生活秩序　戶外景區全面開放

據官媒《人民日報》報道，9月1日晚，新疆維吾爾自治區黨委召開視像會議宣布，以此次會議召開為標誌，在不放鬆常態化疫情防控措施的前提下，全疆全面恢復正常生產生活秩序。

報道稱，經國務院應對疫情聯防聯控機制專家組和自治區醫療救治專家聯合會診評估，9月1日，烏魯木齊市又有12宗確診患者符合國家衛健委確診病例出院標準治癒出院，5宗無症狀感染者解除醫學觀察。截至目前，已治癒出院確診病例804宗，無症狀感染者解除醫學觀察229宗，累計1033宗。

2020年7月9日，新疆烏魯木齊城市天際線可以看見雪山、博格達峰、正在建設的高樓。（資料圖片）

另據天山網報道，9月2日，新疆文化和旅遊廳透露，目前新疆疫情防控階段性成效進一步鞏固，進入常態化疫情防控階段，已全面恢復正常生產生活秩序。自9月2日起，自治區所有戶外旅遊景區（點）向廣大遊客開放，同時恢復跨省（區、市）旅遊。

文化和旅遊廳指出，各景區、旅行社等旅遊相關企業將嚴格按照《傳染病防治法》和《旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南》等要求，加強景區遊覽管理，做好公共衛生和防疫工作，確保旅遊景區安全有序開放。

文化和旅遊廳呼籲，新疆即將迎來秋冬季「旅遊最美時節」，歡迎各方遊客來新疆觀光旅遊，請廣大遊客積極做好個人防護，自覺接受體溫檢測，出示健康碼，遵守相關防疫要求，保持安全社交距離。

（綜合報道）