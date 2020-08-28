新冠肺炎｜新疆過嚴防疫措施惹議　官媒圖文並茂介紹逐步「解封」

新疆早前出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當地隨即實施嚴格措施防疫。惟後來疫情緩和，防疫措施卻未見放寬，一度惹來不少民怨。 結果烏魯木齊在周日（23日）宣布，自當天起逐步調整多區的防控政策，翌日更公開各市區縣黨政主要領導的聯絡電話，包括市長及市委書記，讓民眾隨時致電反映困難訴求。 官方傳媒《新華社》亦在周四（27日）刊發報道，圖文並茂介紹新疆放寬防疫措施後的情況。

市民在新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市孔雀河大橋上自拍。（新華社）

新疆烏魯木齊自7月中旬疫情反彈，當地隨即宣布當地進入「戰時狀態」，全面實施封閉式管理。新疆疫情其後逐漸受控，自8月16日起至今更一直維持本土病例零新增，結果嚴格的防疫措施惹來批評。官方傳媒《環球時報》總編輯胡鍚進亦發文稱，對新疆防疫措施過度的抱怨，近日在互聯網上逐漸發酵，對新疆形象產生負面影響。

最終烏魯木齊在周日（23日）宣布，自當天起逐步調整多區的防控政策，翌日更公開各市區縣黨政主要領導的聯絡電話，包括市長及市委書記，讓民眾隨時致電反映困難訴求。新華社》的報道則指，近日新疆部分市縣在做好常態化疫情防控工作同時，逐步恢復生產生活秩序，交通運輸、機關企事業單位、公共服務場所等逐步恢復正常運行。

最新數據顯示，截至周四，新疆現有確診病例93宗，無症狀感染者有35宗，全都均在烏魯木齊市，另尚有1984人接受醫學觀察。

（綜合報道）