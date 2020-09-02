新冠肺炎｜北京明起逐步恢復國際直航　首批名單包括泰國加拿大等

中國民航局透露，為確保常態化疫情防控下國際客運航班平穩有序運行，便利旅客國際出行往來，民航局在嚴格採取防控措施、嚴格防範輸入風險的前提下，自明日（3日）起逐步將經第一入境點分流的北京國際客運航班恢復直航。

民航局指出，根據相關航班始發地遠端核酸檢測工作情況，自明日起，將先行恢復泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大8個輸入病例較少國家至北京的9個航班。恢復後首班為9月3日國航執飛的柬埔寨金邊至北京航班。

中國海關工作人員向機上乘客解答入境檢查工作的相關問題。（新華社）

早前為嚴控首都疫情輸入風險，自3月23日開始，入境北京的所有國際客運航班被分流到指定第一入境點，接受檢疫符合條件的旅客可搭乘原航班入京。截至9月1日，已有511個國際客運航班被分流到第一入境點。隨著疫情防控工作進入常態化，上述分流國際客運航班將逐步恢復直航北京。

據悉，民航局將對所有直航北京的國際客運航班，在嚴格執行航班熔斷政策的基礎上，採取更加嚴格的防控措施：

一是對單班運行實際輸入病例達到熔斷標準的，立即採取熔斷措施，並在熔斷期結束時恢復其從指定第一入境點入境的政策； 二是對單班運行實際輸入病例超過3宗的，入境點立即由北京恢復至指定的第一入境點； 三是嚴格控制直航北京國際航班客座率，並控制每日從首都機場入境的旅客規模； 四是在嚴格旅客遠端核酸檢測和機場防控措施的基礎上，對此類入境旅客實施嚴格的閉環管理，最大限度防範輸入風險。

北京市此前啟用新國展作為首都機場全部國際及港澳台地區入境旅客的轉運集散地，此集散地用於經機場檢疫後未出現發熱、咳嗽等症狀的低風險人群臨時集散。（新華社）

民航局還將根據首都疫情防控要求和接收能力，結合相關國家遠端核酸檢測推進情況，綜合評估疫情輸入風險、綜合保障能力、航線航班安排和旅客需求等因素，統籌安排其他經第一入境點分流的北京國際客運航班恢復直航。

另據北京疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室成員田濤介紹，北京原則上對入境人員集中觀察14日，並進行2次核酸檢測。

（人民網）