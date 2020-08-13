北京暴雨6預警齊發｜近300架次航班取消　故宮雨後水面倒影美如畫

北京周三（12日）迎來入汛以來的最強降雨，為應對這場大暴雨，北京11個市屬公園和山區景區關閉，暴雨、雷電、地質災害、山洪、大風、洪水六預警齊發。當日北京兩大機場近300架次航班取消，100多條山區巴士線路臨時停駛。 北京相關部門對這次暴雨嚴陣以待，做足準備功夫，令民眾盼雨心切，「全北京都在等雨」的話題一度登上微博熱搜榜。此外，故宮雨後出現水面倒影，紅牆黃瓦對影成趣，也引發網民熱議。

北京多個景區及公園在暴雨期間關閉。（中新社）

防汛指揮部此前曾發出提示，北京暴雨期間，倡議各單位實行彈性工作制、居家辦公，建議市民減少出行，停放車輛注意安全，避免到山區、景區、河邊和危險地帶。建議全市在建工地停止施工。

「北京暴雨」相關消息引發大量關注後，臨近12日中午，不少市民稱自己所在地區仍未降雨，還有網民都北京市氣象局官方微博留言詢問：「說好的暴雨呢？」還有網民開玩笑稱：「龍王有點緊張，第一波沒發揮好。」北京市氣象局官方微博則在當日下午回覆網民稱：「別急，降雨的主要時段在傍晚到前半夜，現在只是開胃菜。」

圖輯｜8．12暴雨期間北京市民冒雨出行

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據悉，北京氣象台、水務局、水文總站等相關部門，於11日至12日先後發布暴雨黃色（後升為橙色）預警信號、地質災害氣象風險黃色預警、山洪災害風險預警、洪水藍色（後升為橙色）預警、雷電黃色預警信號、大風黃色預警，各種災害警報全部響應。及至週四（13日）凌晨時分，大部分預警信號已解除。

北京市防汛辦透露，截至13日上午6時，北京平均降雨69.2毫米，城區平均降雨92.8毫米，最大降雨量在昌平區沙河水庫，降雨量達156.6毫米，最大小時雨強為昌平區回龍觀站12日晚上10至11時73.3毫米/小時。為今年入汛以來最強降雨過程，也是今年以來首次區域性暴雨過程。

交通運輸方面，北京大興國際機場全日計劃取消航班149架次。截至12日下午1時，首都機場執行343航班架次，取消142架次。

北京故宮雨後出現水面倒影，紅牆黃瓦，對影成趣。（網上圖片）

經過暴雨後，北京故宮也被「泡在水中」，有人拍攝故宮雨後水面倒影照片，古典紅牆黃瓦建築，一次看到顛倒兩面，影像難得一見，引來不少網民讚美像「天宮」。

（綜合報道）