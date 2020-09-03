【內地洪災】水利部：已逾7000萬人受災　預計秋季汛情仍然嚴峻

內地今年6月起連場暴雨，導致南方多地嚴重水災。應急管理部長兼水利部副部長周學文今日（3日）在記者會上指，今年雨情汛情屬多年罕見，洪澇災害範圍廣泛，全國31個省份中28個受影響，7047.1萬人次受災，直接經濟損失2100多億（人民幣．下同），全國緊急轉移安置近470萬人次，三者比近5年同期平均值上升17%、27%及47%，緊急轉移安置人數是近年來最多。

周學文稱，主汛期以來，全國有751條河流發生超警界線洪水，長江上游發生特大洪水，淮河發生流域性較大洪水。汛情造成全國271人死亡及失蹤，7萬間房屋倒塌，兩者數字較近5年同期平均值下降近50%及57%。

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他表示，今年中國氣候整體偏差，雨情、汛情「多年罕見」，洪災造成一些地方災害程度深，農田、養殖、城鄉商戶、基礎設施等受損嚴重。

周學文指，目前仍處於主汛期，預期秋季汛情仍然嚴峻。當局會做好相關防禦工作，已撥款近26億支持受災嚴重地區的恢復，包括安徽、湖北、湖南、四川和重慶等，並對受災較重省份倒塌和嚴重損壞民房的住戶再增加5000元補貼，至25000元，亦會加強支援隊伍的裝備。

（綜合報道）