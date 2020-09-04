【人事變動】張國清履新遼寧省委書記　省委常委會亮相

前天津市長張國清已晉升為遼寧省委書記，履行次日，他以「遼寧省委書記」身份首次亮相省委常委會。

新華社9月1日發佈消息，1964年8月出生的張國清，履新為遼寧省級黨委書記。絕了解，他也就此成為目前中國最年輕的省級黨委書記。

據遼寧新聞聯播9月2日消息，遼寧省委常委會2日召開（擴大）會議，張國清出席。他在遼寧的首場會議，是傳達學習中共總書記習近平總在中央第七次西藏工作座談會上和在經濟社會領域專家座談會上的重要講話，研究部署遼寧省相關工作。

2014年1月22日，時任重慶市委副書記張國清參加九龍坡代表團審議。（重慶市九龍坡區政府網）

遼寧的會議要求做好遼寧省對口援藏工作，並還對遼寧的「十四五」規劃進行了部署。同時，會議還提到了「以科技創新催生新發展動能」、「構建遼寧對外開放新格局」、「以共建共治共享拓展社會發展新局面」等。

資料顯示，張國清是河南羅山人，經濟學博士，研究員級高級工程師。1981年，張國清考入原長春光學精密機械學院電子工程系，攻讀光電技術專業。畢業後，進入軍工企業，長期在中國北方工業公司工作。

2013年4月，張國清調任重慶市委副書記。2016年12月30日，任重慶副市長、代市長；2017年1月19日，重慶市第四屆人民代表大會第五次會議選舉張國清為重慶市長；2017年12月起，張國清任天津市委副書記、市長等職，直至此次調整。

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」統計，今年以來，已經有4個省份的省級黨委書記調整。

除張國清外，還有2月履新的湖北省委書記應勇、7月履新的陝西省委書記劉國中，以及同樣在9月履新的浙江省委書記袁家軍。