被拘19個月首見律師　澳籍作家楊恆均堅稱無辜，要「抗爭到底」

澳洲華裔作家楊恒均於2019年初在中國被拘押，後被指涉間諜案移交檢察院審查起訴。 楊恒均的代理律師日前首度被允許其會面。楊恒均在會面中否認對他的犯罪指控。

據路透社9月3日引述楊恒均的友人消息稱，代理律師9月3日首度被允許與在中國被拘押長達19個月的楊恒均會面。

報道稱，楊恒均的友人、悉尼科技大學教授馮崇義表示，楊恒均案的律師9月3日獲准到北京的拘留設施與他會面。楊恒均通過律師向家人表示，「我是無辜的，我會抗爭到底。我絕不會承認我沒做過的事。」楊恒均案的辯護律師尚寶軍與莫少平當天與楊本人進行了會見。

尚寶軍隨後在接受《德國之聲》採訪時表示，楊恒均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法。尚寶軍說，「楊先生否認了當局的指控，他認為自己沒有犯下間諜罪。」

在新冠肺炎疫情爆發前，澳洲與中國的領事協議規定澳洲每個月申請與楊恒均會面一次。尚寶軍在採訪中表示，「在出席會面時，楊恒均帶着防護的護目鏡、也戴着近視眼鏡，還有戴着口罩跟手套，我們看不太清楚他的表情，大概看上去我們也不太確定他的身體狀況，但精神狀況還算可以。」

另據英國《衛報》報道，直到楊恒均被准許會見律師的前幾天，他仍在接受訊問。楊恒均稱，「他經歷了超過300場訊問，有時在半夜裏一連數小時，審訊他的人超過30人。」他指，「並不直清楚他們代表的是哪一個部門。」

楊恒均表示，問題的內容包含其在澳洲、美國與中國從事的政治活動。目前，楊恒均與另外四個人共同關在一個牢房內，牢房內燈是24小時開着的。

中國外交部曾在今年3月吿訴澳洲駐北京大使館，楊恒均已承認對他的間諜罪指控，但楊恒均本人卻堅決否認曾坦承犯罪。

現年55歲的楊恒均2019年1月由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走，至今年3月被正式起訴間諜罪。

在楊恒均被捕後，其妻子袁瑞娟7月5日試圖離開中國返回澳洲時被拒出境。當時有消息稱，袁瑞娟一度被北京當局帶走問話，最少三部手機被沒收。

楊恒均並非唯一一位目前被中國政府關押的澳洲公民。近日，為中國環球電視網（CGTN）工作的澳籍主播成蕾也在北京被拘捕。此外，澳洲演員吉萊斯比（Karm Gilespie）因跨國販毒罪名於此前6月被廣州市中級法院判死刑。

隨着多人在中國被捕，今年7月，澳洲政府更新了澳洲公民去中國的旅遊信息，警吿澳洲公民在中國可能面臨被關押的風險。