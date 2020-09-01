檢出有害生物　中國暫停澳洲一家企業大麥進口

中國海關總署今天（9月1日）發布公告稱，撤銷澳洲CBH GRAIN PTY LTD企業輸華大麥註冊登記資質，暫停其大麥進口，因其多次在輸華大麥中檢出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等檢疫性有害生物。

公告指出為防止有害生物傳入，根據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例、《進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法》等相關規定，暫停該企業麥進口。

澳洲是中國最大的大麥供應國，中國從澳洲進口的大麥佔澳洲大麥出口量的一半以上。（網上圖片）

海關總署指出為保護國家農業生產和生態安全，已通報澳洲主管部門，要求澳方完善出口植物檢疫監管體系，加強出口檢疫，確保大麥符合中國進境植物檢疫要求。

據資料顯示，大麥主要用於釀造啤酒和作為飼料原料。中國啤酒行業的發展推動大麥需求增長。中國是全球第一大大麥進口國家，而澳洲是中國最大的大麥供應國，中國從澳洲進口的大麥佔澳洲大麥出口量的一半以上。CBH GRAIN PTY LTD是澳洲西部最大穀物貿易商。

中國在5月中宣布暫停進口4間澳洲主要肉商的牛肉，又對澳洲進口大麥實施80.5%的反傾銷及反補貼稅率，為期5年。8月中國商務部公告對澳洲進口葡萄酒進行反傾銷及反補貼調查。