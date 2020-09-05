被指於新加坡非禮女職員　中大深圳分校教授鄭永年發聲明否認

據新加坡《聯合早報》4日消息，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長、新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年，被新加坡國立大學東亞研究所女職員指在兩年多前非禮並報案後，今年4月被警方嚴厲警告。 對此，鄭永年4日晚間通過代表律師發表聲明，否認所有性騷擾的指控。

新加坡警方發言人證實在2019年5月13日接獲一起涉及非禮的報案，一名57歲男子被指於2018年5月30日非禮一女子。「經過調查，警方諮詢總檢察署的意見後，今年4月23日向該男子發出嚴厲警告。」

新加坡國立大學則證實鄭永年涉及兩起被指非禮的事件，一起鄭被警方嚴肅警告，另一起警方在調查後，表明不會採取進一步行動，案件因此了結。

鄭永年4日通過伊萊雅士事務所（Harry Elias Partnership）的代表律師許廷芳發表聲明，斷然否認所有性騷擾的指控，並指出新加坡警察部隊向鄭教授發出的警告，「並沒有構成罪責或事實的裁斷」。

聲明說，過去幾天，一些媒體報導一名東亞研究所女職員在Twitter上指鄭永年在2018年性騷擾她和其他女職員，並說鄭永年就非禮事件被（警方）警告，一些報導也提及鄭永年向東亞研究所辭職的事。除了否認指控和解釋警告的含義，聲明也指鄭永年的辭職與相關的指責和投訴無關。「為了可以專注所喜好的研究工作，他決定接受新職務，才辭去東亞研究所所長一職。」

聲明也說，鄭永年已配合國大的調查工作，並會盡所能繼續給予合作。鑒於結果尚未出爐，現階段不便置評。此外，「鄭永年目前在考慮他的訴訟選項。」

據新加坡國立大學消息，鄭永年已向東亞研究所和國大辭職，加入海外學府，他獲批假期，一直到本月合約期滿為止。

《聯合早報》4日以《被指兩年多前非禮女職員 東亞研究所教授鄭永年今年4月遭警方嚴厲警告》為題報導了鄭永年被指控的消息，不過，該稿件此後一度被從網站上撤下，之後又恢復正常。

鄭永年來自浙江省余姚縣，目前是香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長。他1997年到新加坡國立大學東亞研究所當研究員，2008年升任所長，2019年5月卸任，任期長達11年。