高分十一號02星發射成功　為「一帶一路」建設提供信息保障

中國密集發射高分系列衛星，9月7日，太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，成功將高分十一號02星送入預定軌道。 據悉，該星與高分十一號衛星在軌組網後，將大幅提高觀測效率。這次任務也是長征系列運載火箭的第345次飛行。

據官方介紹，高分十一號02星是一顆光學遙感衛星，地面像素分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供信息保障。

此前2018年7月，高分十一號衛星在太原衛星發射中心由長征四號乙運載火箭發射成功。英國《簡氏防務周刊》後來報道稱，高分十一號衛星可能實現10厘米或更小的地面圖像分辨率。如果這一推測能得到證實，中國將擁有僅次於美國的衛星成像能力，甚至可能獲得與美國成像衛星相當的最大分辨率。

公開資料顯示，高分專項全稱為中國高分辨率對地觀測系統，是中國中長期科技發展規劃確定的16個重大科技專項之一，自2010年啟動，於2013年開始陸續研製發射新型衛星並投入使用，至2020年前後建成全系統。

高分系列衛星覆蓋了從全色、多光譜到高光譜，從光學到雷達，從太陽同步軌道到地球同步軌道等多種類型，構成了一個具有高空間分辨率、高時間分辨率和高光譜分辨率能力的對地觀測系統。

（綜合報道）