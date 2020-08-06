中國高分九號04星成功發射　為「一帶一路」建設提供訊息保障

8月6日，中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號04星、清華科學衛星送入預定軌道。 此次是長征二號丁運載火箭第50次發射，也是中國長征系列運載火箭的第342次發射。至此，長征二號丁30年內完成50次成功發射，共將100餘顆衛星送入太空。

8月6日12時01分，中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號04星送入預定軌道。（新華社）

高分九號04星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為中國「一帶一路」建設等提供信息保障。

本次任務還搭載發射了清華科學衛星，由清華大學負責研製，將在軌對重力衛星系統設計方法、基於雙頻全球定位系統（GPS）的精密軌道大氣密度測量方法等理論與技術進行飛行驗證。

高分專項全稱為中國高分辨率對地觀測系統，是中國中長期科技發展規劃確定的16個重大科技專項之一。自2010年啟動，於2013年開始陸續研製發射新型衛星並投入使用，至2020年前後建成全系統。

2013年4月26日，中國成功在酒泉衛星發射中心將高分一號衛星送入太空。官方稱，高分一號主要突破高空間分辨率、多光譜與高時間分辨率結合的光學遙感技術，多載荷圖像拼接融合技術，高精度高穩定度姿態控制技術等。

2014年8月19日，中國成功發射高分二號衛星。官方稱，該衛星是該國自主研製的首顆空間分辨率優於1米的民用光學遙感衛星，搭載有兩台高分辨率1米全色、4米多光譜相機，具有亞米級空間分辨率、高定位精度和快速姿態機動能力等特點。

長征二號丁運載火箭試驗隊員和火箭合影。（中新社）

2016年8月10日，中國成功在太原衛星發射中心將高分三號衛星送入太空。該衛星為1米分辨率雷達遙感衛星，是中國首顆分辨率達到1米的C頻段多極化合成孔徑雷達（SAR）成像衛星。

2015年12月29日，中國成功發射高分四號衛星。該衛星是一顆50米分辨率地球同步軌道光學衛星，是中國第一顆地球同步軌道遙感衛星，採用面陣凝視方式成像，具備可見光、多光譜和紅外成像能力。

2018年5月9日，中國成功發射一顆高分五號衛星。高分五號是全球首顆實現對大氣和陸地綜合觀測的全譜段高光譜衛星。

2015年6月26日，中國成功發射高分八號衛星。該衛星是光學遙感衛星，可為「一帶一路」戰略實施等提供信息保障。

2015年9月14日，中國成功發射高分九號衛星。該衛星一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，可為「一帶一路」建設等國家重大戰略實施和國防現代化建設提供信息保障。

2016年9月，中國發射高分十號衛星，但因發射失敗，導致衛星墜毀。2018年7月31日11時0分，高分十一號在太原衛星發射中心由長征四號乙運載火箭發射成功。2019年11月28日07時52分，高分十二號在太原衛星發射中心由長征四號丙運載火箭發射成功。