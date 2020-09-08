全國抗擊新冠疫情表彰大會舉行　習近平為鍾南山等4人頒勳章獎章

據新華社報道，全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會今日（8日）上午在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平為鍾南山等國家勳章和國家榮譽稱號獲得者一一頒授勳章獎章，並同他們握手、表示祝賀。隨後，4位國家勳章和國家榮譽稱號獲得者受邀到主席台就座。

根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議的決定，授予中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山「共和國勳章」，授予張伯禮、張定宇和陳薇3人「人民英雄」國家榮譽稱號。

+ 2 + 2 + 2

根據國家勳章和國家榮譽稱號法，「共和國勳章」授予在中國特色社會主義建設和保衛國家中作出巨大貢獻、建立卓越功勳的傑出人士；國家榮譽稱號授予在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士。

鍾南山是中國工程院院士，專長慢性阻塞性肺病及其他呼吸道病，2003年起中國歷次呼吸道傳染病的防治領軍人，尤以在廣東省防治2003年沙士（SARS）傳染病聞名；今年新型冠狀病毒傳染病爆發，83歲的鍾南山出任國家衛健委高級別專家組組長主理。

張伯禮是中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長。他今年1月進入武漢參與抗擊新冠肺炎疫情，提倡中西醫結合治療，2月12日進駐江夏中醫方艙醫院，2月19日因膽囊炎發作而在武漢接受微創膽囊摘除手術，術後第3日又投入工作，並稱自己「把膽留在這兒了」。

張定宇現擔任湖北省衛健委副主任、黨組成員。去年12月29日，來自華南海鮮市場的首批7名不明原因肺炎患者轉入武漢市金銀潭醫院接受治療，時任金銀潭醫院院長張定宇帶領醫護人員率先採集了這7名病人的支氣管肺泡灌洗液，送至中科院武漢病毒研究所進行檢測。

陳薇是中國預防醫學家、生物防禦專家，解放軍少將，中國工程院院士。她長期從事生物危害防控研究，尤其致力於高致病性病原微生物新型疫苗和治療藥物的研發。新冠肺炎疫情爆發後，陳薇與團隊於1月26日進駐武漢，運行帳篷式移動檢測實驗室，應用自主研發的檢測試劑盒，大大加快了確診速度，並力爭在12周內研製出疫苗。她的團隊研製出的腺病毒載體重組疫苗於3月16日獲批進入臨床試驗，4月12日進入二期臨床試驗。

大會還對全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、先進集體、全國優秀共產黨員和先進基層黨組織進行表彰，眾人並合影留念。

（央視新聞）