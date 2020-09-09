【新冠肺炎】今年珠海航展取消　主辦方：國外疫情防控不力

第十三屆中國國際航空航天博覽會原定於今年11月10日至15日在珠海國際航展中心舉行。內媒《環球時報》報道，主辦方今日（9日）表示，本屆航展確認取消，因為國外疫情防控不力。 另據路透社報道，主辦方稱下一屆珠海航展將於2022年舉行。

2018年珠海航展，殲-20在公眾面前進行表演。（視覺中國）

中國國際航空航天博覽會兩年舉辦一次，因一直在廣東珠海舉辦，又被簡稱為「珠海航展」。

今年3月30日，珠海航展官方發布消息稱，自疫情發生以來，航展公司招商團隊提前謀劃、迅速部署，加大對國際行業協會組織、貿促會、外事部門及使領館等合作招商平台的溝通協調，在穩定老客戶的基礎上，努力挖掘和拓展新客戶。

據介紹，當時已有來自中國、美國、澳洲、德國、俄羅斯等國家和地區的400間家企業確定參展。本屆航展原定室內展覽面積超過9萬平方米，並新增阿聯酋、芬蘭、瑞典、沙特阿拉伯4個參展國家。

官方當時還稱，為爭取更多外軍表演隊參加本屆航展，航展公司招飛工作組早謀劃早邀請，自去年四月開始先後與俄羅斯等多國表演隊進行溝通。除中國空軍「八一」飛行表演隊外，俄羅斯空天軍「勇士」飛行表演隊本來也有望參加本屆航展。

截至今日下午17時左右，全球新冠肺炎累計確診數已逾2772萬宗，累計91萬人死於疫情，其中最大疫區美國有超過630萬人感染。全球確診人數最多的前十個國家分別是美國、印度、巴西、俄羅斯、秘魯、哥倫比亞、墨西哥、南非、西班牙、阿根廷。

（綜合報道）