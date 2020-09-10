達賴喇嘛：如果北京允許，明年可能訪台

十四世達賴喇嘛近日透過視訊為亞洲信徒說法時談到，如果北京允許，明年可能先訪問新加坡再訪問台灣。不過，西藏流亡政府高層官員說，目前似看不到有適合達賴喇嘛訪台的條件。

達賴喇嘛近日在印度達蘭薩拉（Dharmsala）透過視訊向亞洲信徒說法時，被問到有沒有可能訪問外地為信徒說法時，談到了明年可能訪問新加坡及台灣。

達賴喇嘛說，受到疫情影響，今年他可能無法到外地為信徒說法，但明年可能訪問新加坡；他已經收到一些來自台灣朋友的訪問邀請，所以可能先去新加坡，然後再去台灣。

但他又補充說，當然，這是在北京，也就是中華人民共和國允許他訪問台灣的情況下。如果獲得允許，他會先在新加坡待幾天，然後再訪問台灣。

對達賴喇嘛上述談話，西藏流亡政府高層官員稱，達賴喇嘛每次在接見來自台灣的信徒時，總會談到訪問台灣的議題，感受到台灣朋友的熱情，也都會表達他願意受邀訪台。

但這名高層官員表示，達賴喇嘛訪問台灣還要許多條件配合之下，才有可能成行，「目前還看不出來（這樣的條件）」。

達賴喇嘛曾於2018年11月在「達賴喇嘛與華人量子科學家對話」活動中，受前中央研究院院長李遠哲邀請訪台，達賴喇嘛當時說，「我們都在等待北京的正面訊號，等到訊號來臨時，你們覺得方便，我們也覺得方便」，就是訪台的時機。

達賴喇嘛曾分別在1997年、2001年及2009年訪問台灣，並曾和李登輝、陳水扁、馬英九會面。

台灣外交部對達賴喇嘛訪台已經表明，如果收到訪台申請，政府會依相關規定辦理。歡迎達賴喇嘛再度到台灣弘法。

（中央社）