達賴喇嘛85歲生日許願盼再度訪台　台外交部：目前並未收到申請

7月6日為第十四世達賴喇嘛的85歲生日，而達賴喇嘛7月5日在印度達蘭薩拉與千餘名台灣佛教徒視訊弘法時也許下願望，期望自己能再次訪問台灣。

達賴喇嘛曾在1997年、2001年及2009年，李登輝、陳水扁、馬英九任內三度訪台。

時任總統的陳水扁2001年與到訪台灣的西藏精神領袖達賴喇嘛會晤。（網上圖片）

達賴喇嘛表示，第一次（1997年）去台灣之後，在他的內心裏面，覺得自己跟台灣之間的距離非常接近，很多台灣人都是他的老朋友。

達賴喇嘛提到，他到台灣需要依賴很多的因緣，所以會有些困難，可是台灣的出家、在家男女眾都在他的內心，他永遠記得、永遠想著台灣的眾人。

談到希望再次訪台，達賴喇嘛表示，這會隨著政治因素而有所改變，說不定他能夠去台灣，他是這麼期望著，但是現在一下子說不準，無論他的身體能不能到台灣，至少在內心上他們都是緊密不分的。

對於達賴喇嘛許下生日願望盼再度訪台，台外交部於當地時間7月6日回應表示，達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，曾於1989年獲得諾貝爾和平獎，受到高度推崇，他在台灣也有眾多信眾，皆期待尊者能再度來台弘法。目前並未收到達賴喇嘛訪台申請，倘若收到，政府當依據相關規定辦理，同時也歡迎達賴喇嘛再度來台弘法。