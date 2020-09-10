中國學生證實被美取消簽證：多曾就讀涉國防院校　附屬中學都中槍

美國國務院發言人9月9日表示，截至9月8日，美國已撤銷逾1,000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。 另一方面，9日很多申請美國簽證的中國學生表示，他們陸續接到美國大使館的電郵，通知其F1學生簽證/B類旅遊簽證已經被美國國務院取消。被取消簽證學生目前多在中國國內，不過也有少數人在美國境內，也被取消簽證。 部分被取消簽證的留學生自發對情況進行匯總統計，發現許多被取消簽證者畢業於與國防科技研發相關的大學， 此外，有部分被取消簽證者雖然本科院校與國防無關，但其畢業中學則屬於國防科技院校附屬中學，他們也疑似因此遭到波及。

9月9日中午開始，很多中國學生陸陸續續接到寄件者郵箱地址為BeijingFPU@state.gov的郵件，通知其F1學生簽證/B類旅遊簽證已經被美國國務院取消，理由是大使館在審核後發現簽證持有人不符合獲取美國簽證的資格。如果簽證持有人需要再次入鏡美國，需要重新申請新的簽證，並重新預約面簽。

據了解，BeijingFPU@state.gov是美國駐華大使館反欺詐部門的電郵。

此後，有被取消簽證的留學生就此事發電郵詢問美國大使館，得到了大使館明確回復，稱其不符合獲取美國簽證的資格，若要繼續申請簽證則需要其和美國領館官員重新會面。

部分被取消簽證的留學生自發對情況進行匯總統計，發現遭到此事波及的學生大學本科畢業院校多是「國防七子」和北京郵電大學，而其所學習專業則多為STEM專業：科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）。

「國防七子」又稱「國防七校」，是中國工信部直屬的七所高校，包括北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學。這些院校為中國國防工業做出巨大貢獻，如北京理工大學在地面武器、特種材料、特種煙火（炸藥）等方面有不少成就；哈爾濱工業大學在航空航天方面有巨大成就，許多該校人員曾參加神舟號系列飛船研發，哈工大還曾榮獲中國載人航天工程協作貢獻獎、突出貢獻集體獎、突出貢獻者獎；西北工業大學（西工大）則在無人機、空氣動力、火箭燃料等方面有相當成就。北京郵電大學雖然不屬「國防七子」，但在有線通信、無線通信、電子工程、計算機技術領域有較高知名度。

不過，也有雖然畢業於前述院校，但在美國學習金融或會計的學生被取消了簽證。此外，有部分學生大學本科院校與中國國防科技「無緣」，但中學曾就讀於前述國防科技相關院校的附屬中學，可能因此也遭「池魚之殃」：有多名就讀於加州大學柏克萊分校、加州大學洛杉磯分校的西工大附中的高中畢業生就被取消了簽證。

國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）。（網絡圖片）

美國政府今年5月29日的公告，總統特朗普（Donald Trump）限制某類中國學生和研究員入境，指北京利用他們獲取敏感的美國技術和知識產權。美國國務院6月1日起執行前述規定。美國國務院發言人向路透社指出，美國繼續歡迎來自中國的合法學生和學者，但未透露被撤銷簽證的具體細節。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）早前曾表示，美國正阻止部分中國研究生及學者取得簽證，以防止他們盜取敏感研究成果。

沃爾夫重申美國對中國的指控，指中國作出不公平的商業行為，從事工業間諜活動，包括企圖偷取有關新型冠狀病毒肺炎的研究，濫用學生簽證來利用美國學術界。