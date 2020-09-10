美國將阻止部份中國研究生取得簽證　以防敏感研究成果被盜

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）9月9日表示，美國正阻止部分中國研究生及學者取得簽證，以防止他們盜取敏感研究成果。

沃爾夫重申美國對中國的指控，指中國作出不公平的商業行為，從事工業間諜活動，包括企圖偷取有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的研究，濫用學生簽證來利用美國學術界。他稱：「我們正阻止部分與中國軍方融合戰略有關的中國研究生及學者取得簽證，以防止他們盜取或挪用敏感研究成果。」

沃爾夫提到，美國亦正防止由奴隸生產的貨品進入市場，要求中國尊重每個人與生俱來的尊嚴。

國務院同日指，截至9月8日，美國已經撤銷逾1,000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。發言人向路透社表示，美國繼續歡迎來自中國的合法學生和學者。

路透社報道，一些已被美國大學取錄的中國學生表示，他們收到由美國駐華大使館或美國領事館9日發出的電郵，指他們的簽證已被取消。約50名持美國F1學生簽證的研究生及本科生在微信群組中指，美方發出的通知指如果他們要到美國，就要申請新簽證。他們當中很多人的主修科目是科學、科技、工程及數學等，有研究生稱自己是在與解放軍有聯繫的中國大學中取得本科學位。