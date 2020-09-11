花木蘭｜外交部指片方鳴謝新疆屬正常　讚劉亦菲撐港警「好樣的」

迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）周五（11日）在內地上映。女主角劉亦菲因公開支持香港警察導致Twitter上出現＃boycottMulan行動。此外，電影片尾出現鳴謝新疆政府的內容，引起人權組織的批評。 對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，片方感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事，他又讚揚劉亦菲此前的撐警言論是「好樣的」（註：多指有志氣、有膽識的人）。

《花木蘭》在電影片尾感謝了新疆維吾爾族自治委員會等多個中國政府部門。（中央社）

劉亦菲去年在微博轉發「撐警言論」。（微博：@劉亦菲）

趙立堅周五在例行記者會上指出，花木蘭是中國古代的巾幗英雄，代父從軍的故事在中國家喻戶曉，多次拍成電影搬上大銀幕，受到全世界很多觀眾的喜愛。

他又認為，該片感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事。迪士尼公司對此也作出同樣的回應。至於該片主演（劉亦菲）此前發表支持香港警察的言論，趙立堅稱：「我認為她是好樣的。」

趙立堅重申，中方已多次闡述了在涉疆及涉港問題上的立場。新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。個別所謂的人權組織長期在涉華問題上發表一些不實言論。這些言論充斥謊言和偏見，根本無足輕重，也不值一駁。

圖輯｜《花木蘭》電影劇照（按圖放大）：

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據此前報道，《花木蘭》電影有多個場景在新疆拍攝，製作方在片尾感謝名單中，寫出新疆維吾爾族自治委員會、吐魯番市公安局等多個中國政府部門。部分網民就此批評迪士尼是為「迫害新疆維吾爾人權的幫兇」。

路透社日前引述知情人士透露，該片因片尾感謝新疆當局引發海外爭議後，中國政府已向主要傳媒機構下達通知，要求他們不要報道該片上畫的消息。