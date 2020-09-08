迪士尼《花木蘭》片尾鳴謝新疆政府　被批迫害維吾爾人「幫兇」

迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）持續引起爭議，繼兩主角劉亦菲及甄子丹因公開支持香港警察導致Twitter上出現＃boycottMulan行動後，網民批評電影片尾出現鳴謝新疆政府的內容，指迪士尼是迫害人權的「共犯」。

↓一些社運人士、學者及政界人士推文並以＃boycottMulan標籤：

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本擬3月上映的《花木蘭》因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，上映日期一拖再拖，來到9月4日在串流平台及戲院同步上映。

開播不久有眼尖網民發現，製作單位在片尾感謝名單中，寫出「新疆維吾爾族自治委員會」、吐魯番市公安局等多個中國政府部門，並以此批評迪士尼是迫害新疆維吾爾人權的「幫兇」。

有網民稱諷刺地在網上留言，稱花木蘭的背景正是「鮮卑族被漢化」的巾幗英雄，也有網民指出：「木蘭特別鳴謝新疆政府，這部戲在鄯善縣庫姆塔格沙漠拍，2018年是最多維吾爾人入獄的一年。」也有網民寫道：「由吐魯番機場去拍攝場地，火車沿途有7個集中營。」

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英國廣播公司9月8日引述德國新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）形容，迪士尼是「在集中營陰影下牟取暴利的國際公司」。關注事件的加拿大英屬哥倫比亞大學法學院中國留學生章聞韶（Shawn Zhang）也在Twitter推文稱《花木蘭》於吐魯番拍攝時，有多少維吾爾族人被關在那些再教育營內？前香港眾志秘書長黃之鋒也在Twitter發文，稱人們在看這部電影時，不只是對警察行使暴力以及種族不公的視而不見，觀眾也可能是大規模監禁維吾爾族穆斯林的同謀。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注，中國被指拘留大量維族成年人，將他們送進「再教育營」並為中國政府做宣傳。中國駐加拿大大使叢培武9月初接受加拿大媒體採訪時，稱百萬維吾爾族被關押在再教育營是「虛假新聞」，更稱是「世紀謊言」，他聲稱當局在新疆「反恐」並「通過教育方式實現去極端化」，進行「預防性反恐」。