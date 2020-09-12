【新冠疫苗】陳薇：全世界第一針疫苗3月16日已在武漢注射

新冠肺炎疫情蔓延，世界各國加強相關疫苗研製。9月12日，中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇在全國政協委員專題視察團視察情況交流座談會上表示，全世界第一針新冠疫苗在3月16日已在武漢注射。

在12日召開的中國「全國政協委員專題視察團視察情況交流座談會」上，陳薇介紹了武漢抗疫的一些不為人知的細節。

她表示，3月16日，全世界第一針新冠肺炎病毒疫苗在武漢注射。5月，全球第一份疫苗人體數據也在武漢發佈。

9月5日，新型冠狀病毒核酸分子檢測試劑、新冠病毒滅活疫苗等產品亮相正在北京舉行的2020中國國際服務貿易交易會。（中新社）

「其實開始也有擔心，武漢當時還在封城，志願者從哪裏找。」陳薇說。她沒想到的是，公布108個志願者名額後，兩天內竟有5346人報名，甚至有夫妻兩人來參加試驗的，「如果他們夫妻倆都感染了，孩子就沒人照看了。這讓我非常感動，真的是英雄的武漢人民。」

陳薇還介紹說，當氣溶膠傳播輿論冒起，有市民擔心從金銀潭醫院經過是否會感染。空氣動力學是陳薇團隊的強項，她帶領團隊從金銀潭的院外50米一直檢測到ICU，做空氣採樣，並對醫院院感提出風險點防治。

還曾有人擔心蚊子等昆蟲會傳播新冠病毒，陳薇團隊在武漢布點空氣採樣器，「當時的檢測是沒有發現昆蟲傳播現象的。」

有女性關心新冠患者能否母乳餵養，陳薇團隊對患者進行跟蹤監測，發現母乳在56攝氏度15分鐘處理后餵養安全可用。

「我們把武漢當成了自己的家，盡我們所能，用科學數據回答老百姓關心的問題。」陳薇說。

（楚天都市報）