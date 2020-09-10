一分鐘看世界｜新冠疫苗副作用、英國自認違國際法、特朗普得獎夢

今天是9月10日星期四，在大致多雲、間中有驟雨的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

新冠疫苗遇阻礙

全球各國爭相研發新冠疫苗，阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學研發的疫苗已進入第三期臨床實驗，但有一名英國志願者疑似出現嚴重不良反應，公司即時叫停一切臨床測試，包括在英國、美國、日本、巴西等地的測試，雖然這是壞消息，但也有專家認為這種做法是安全……（請點擊了解更多）

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英國自認違反國際法？

隨着英國脫歐的過渡期將屆滿，倫敦政府9月9日公布《內部市場法案》（Internal Market Bill），但部分條款被指與脫歐協議有衝突，變相推翻協議部分內容。歐盟表示英國政府企圖違反脫歐協議，對此非常關注，又指法案會打擊信任，北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）也承認該法案將「有限地」違反國際法……（請點擊了解更多）

約翰遜（左）被指有意推翻脫歐協議的部分內容，圖為他2020年8月與盧柏敦（右）在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）出席公開活動（Getty）

特朗普的諾貝爾和平獎夢

美國總統特朗普（Donald Trump）在大選民調仍然落後對手拜登（Joe Biden），甚至在家鄉州份選情吿急，急於要扭轉局面，包括破例向中間靠攏自稱「偉大環保份子」、準備進一步減少駐伊拉克美軍等，但另一方面也傳來相信會令特朗普開心的好消息，有挪威國會議員認為他促成以色列和阿聯酋的和平協議有功，提名他角逐2021年的諾貝爾和平獎。

在這次大選中，各方勢力都有意利用網上社交平台爭取影響力，不過Facebook最近則有意做「大實驗」，利誘用戶在選前暫停使用帳戶，分析社交媒體對大選的影響力……（請點擊了解更多）

日本下任首相之爭

日本自民黨總裁選舉正式展開，3名候選人包括內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂及政務調查會長岸田文雄都已發表參選政綱演說，提及他們的外交政策重點，雖然菅義偉的呼聲最高，優勢最大，但石破茂與岸田文雄即使明知必輸無疑，也不敢怠慢，因為誰能得票第二同樣重要……（請點擊了解更多）

圖為9月8日，自民黨正式公布總裁選舉，岸田文雄（左），官義偉（中）及石破茂（右）將參與競逐。（Reuters）

特朗普淡化疫情？

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德的新書即將出版。美國有線新聞網路率先取得相關內容，指總統特朗普2月已經知道新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的致命和傳染程度，但沒有將有關資訊傳遞給美國人，因為不想製造恐慌。特朗普承認可能曾誤導公眾，但目的是減少恐慌……（請點擊了解更多）

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