曾呼籲救援許章潤　內地藝術家耿瀟男與丈夫被控非法經營罪遭拘

早前因被控嫖娼而一度被關押，後被革職的北京清華大學法學院前教授許章潤早前表示，其藝術家好友耿瀟男與丈夫秦真周三（9日）起與外界失聯。 北京海淀公安局在周六（12日）發出通報，證實耿瀟男與秦真因涉嫌非法經營罪，目前已被刑事拘留。

公安局通報指，近日經文化執法部門工作查明，北京某文化傳播有限公司在經營活動中存在印刷、銷售非法出版物的行為，在其庫房中發現大量非法出版物，涉嫌犯罪。案件被移交至公安機關偵查後，公司前法定代表人耿X男（女，46歲），以及現任法定代表人秦X（男，56歲），在周三（9日）因涉嫌非法經營罪被海澱公安分局依法刑事拘留，現案件正在辦理中。

許章潤（圖）被指控嫖娼並遭到當局拘留後，耿瀟男四出奔走為其發聲，呼籲中國當局放人。（資料圖片）

據了解，耿瀟男是中國出版人、電影人，曾任中國天畫畫天影業的CEO、瑞雅書業總編輯，現任是傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。許章潤在今年2月被軟禁，其後在7月因嫖娼指控被拘留後，耿瀟男曾多次在社交平台上呼籲外界伸出援手，並且有接受外國傳媒訪問，敦促中國當局釋放許章潤。耿瀟男稱，許章潤被指控嫖娼是惡毒誹謗，目的是要讓他噤聲。

（綜合報道）