【內蒙古漢語授課風波】拒執行教材新政　再有5人被處分

內蒙古政府上月底推出新政策，當地以蒙古語授課的小學，自秋天起改用國家通用語言教材，加強漢語教學，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。 最新消息指，內蒙古再有5人因拒不執行國家通用語言文字工作相關政策被處分。

內蒙古民族語言授課學校最近將強化漢語授課的消息，在當地引起反響，不少蒙古族家長和學生舉行示威抗議，有的拒絕送小孩入學。（微博@呼倫貝爾額爾古納）

9月14日，內蒙古東烏珠穆沁旗紀委監委在「東烏珠穆沁旗宣傳平台」微信公號上宣布，東烏旗教育局13日決定，對拒不執行國家通用語言文字工作相關政策，至今未送子女到校上課的3名教師作出停職處理。

東烏珠穆沁旗紀委監委也說，旗教育局將在紀檢監察機關的指導下，追究上述3名教師的紀律責任。

此外，道特淖爾鎮巴音圖嘎嘎查（嘎查即「行政村」）「兩委」（村黨支部委員會和村民委員會）兩名成員，也被指至今未送子女到校上課，且不服從鎮黨委、政府的統一部署，拒不參加相關工作會議，切斷通訊聯繫，嚴重影響了嘎查正常工作開展，造成惡劣影響。

上述2人職務13日分別被免去和被建議免去，旗紀委監委同日決定對上述2人立案審查調查。

隨後，「東烏珠穆沁旗宣傳平台」微信公眾號發布一則關於內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席布小林在錫林郭勒盟調研推進國家統編語文教材使用情況的文章。

文章指，布小林先後來到錫林郭勒盟蒙古族中學、錫林浩特市蒙古族小學，了解學生們學習、校園管理和國家統編教材使用情況。據悉，錫林郭勒盟蒙古族中學是錫林郭勒草原上第一所蒙古族中學，為蒙漢合校。

文章稱，布小林指出，「時代在前進，民族教育也要與時俱進。少數民族學生學好國家通用語言文字，對接受現代科學文化知識、就業、融入社會十分有利。」各地區各部門要堅定堅決落實關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署，把工作做到位。

9月13日，布小林（右三）前往錫林郭勒盟蒙古族中學，與學校學生們進行交流。（微信@內蒙古日報）

據悉，內蒙古自治區教育廳8月26日發布了《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，要求自秋季起，當地以蒙語授課的小學一年級開始使用國家通用語言教材。在今後兩年逐步開始小學一年級的政治課、歷史課也改用漢語授課。

但這一政策在當地引發爭議，原因或與部分當地民眾擔心減少使用蒙語授課會導致蒙古族文化逐漸消失有關。

對此內蒙古自治區政府9月1日晚召開緊急會議，自治區主席布小林出席，強調推進統編教材使用「有利於築牢中華民族共同體意識，各級幹部教師要主動向學生、家長，以及群眾宣講政策，保證學生正常上學」。

但該事仍引發不少蒙古族家長和學生舉行示威抗議，有的拒絕送小孩入學。此前，在9月6日，內蒙古巴彥淖爾市公安公布，他們在推行國家統編教材使用中，偵破3起違法犯罪案件，打擊處理6名違法犯罪人員。

巴彥淖爾市公安局稱，其中2人被行政拘留，其餘4人被刑事拘留。